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Ван Леувен: Не так-то легко было победить на поле Диназа. Это хороший путь для клуба, по которому мы идем сейчас

Первая лига
Обновлено

Наставник команды – об очередном положительном результате

Ван Леувен: Не так-то легко было победить на поле Диназа. Это хороший путь для клуба, по которому мы идем сейчас

metalist1925.com

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Диназом" (2:0).

"Мы хорошо начали этот матч, провели несколько атак, где имели возможности забить. Наша команда не останавливалась в течение 45 минут, и на 45-й минуте мы заработали пенальти. Реализовали, счет стал 1:0 и на этом первый тайм завершился. Во втором тайме мы продолжали показывать желание играть в высоком темпе, имели много шансов, которые не смогли реализовать. Мне показалось, что гол, который создал Райомонд Овусу, был забит без нарушения правил”.

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“Я думаю, что это хороший путь для клуба, по которому мы идем сейчас. Мы должны продолжать получать именно такие результаты. Не так-то легко было победить на поле "Диназа".

Голден допустил определенные технические ошибки, но это из-за качества поля. Большинству игроков пришлось к нему привыкать в начале матча. У него много энергии, силы, и мы можем продолжать делать его лучшим игроком”, – отметил специалист.

Харьковчане поднялись на третье место группы Б (20 очков).

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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