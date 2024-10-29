Ван Леувен: Не так-то легко было победить на поле Диназа. Это хороший путь для клуба, по которому мы идем сейчас

Тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Диназом" (2:0).

"Мы хорошо начали этот матч, провели несколько атак, где имели возможности забить. Наша команда не останавливалась в течение 45 минут, и на 45-й минуте мы заработали пенальти. Реализовали, счет стал 1:0 и на этом первый тайм завершился. Во втором тайме мы продолжали показывать желание играть в высоком темпе, имели много шансов, которые не смогли реализовать. Мне показалось, что гол, который создал Райомонд Овусу, был забит без нарушения правил”.

“Я думаю, что это хороший путь для клуба, по которому мы идем сейчас. Мы должны продолжать получать именно такие результаты. Не так-то легко было победить на поле "Диназа".

Голден допустил определенные технические ошибки, но это из-за качества поля. Большинству игроков пришлось к нему привыкать в начале матча. У него много энергии, силы, и мы можем продолжать делать его лучшим игроком”, – отметил специалист.