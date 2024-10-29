Вингер Металлиста: Пока не хочу загадывать об УПЛ. Наша задача – попасть в первую четверку

Воспитанник "желто-синих" Геннадий Синчук, которого болельщики признали лучшим игроком команды в сентябре, прокомментировал вынужденную паузу коллектива в Первой лиге.

“Тренер дал нам три выходных, мы встретились с командой, поиграли в пейнтбол, потом вместе посидели. Сделали все, чтобы это время пошло на пользу команде и крепче укрепил наш коллектив. Мы уже вернулись к тренировкам. Просто такой календарь и такие требования чемпионата, потому что "Хуст" снялся. Но будем работать и стараться за паузу усовершенствоваться ещё больше”.