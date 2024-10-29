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Вингер Металлиста: Пока не хочу загадывать об УПЛ. Наша задача – попасть в первую четверку

Первая лига
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Футболист осторожен в прогнозах

Вингер Металлиста: Пока не хочу загадывать об УПЛ. Наша задача – попасть в первую четверку

Фото - Металіст

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Воспитанник "желто-синих" Геннадий Синчук, которого болельщики признали лучшим игроком команды в сентябре, прокомментировал вынужденную паузу коллектива в Первой лиге.

“Тренер дал нам три выходных, мы встретились с командой, поиграли в пейнтбол, потом вместе посидели. Сделали все, чтобы это время пошло на пользу команде и крепче укрепил наш коллектив. Мы уже вернулись к тренировкам. Просто такой календарь и такие требования чемпионата, потому что "Хуст" снялся. Но будем работать и стараться за паузу усовершенствоваться ещё больше”.

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“Пока не хочу загадывать об УПЛ. Сейчас наша задача – попасть в первую четверку. Мы приложим максимум усилий, чтобы это сделать. А потом будем думать дальше”, – заявил вингер.

В нынешнем сезоне Синчук сыграл 6 поединков.

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Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
Металіст
Опубликовал: Александр Симченко
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