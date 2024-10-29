И.о. Буковины – об удалении: На тренировке отрабатывали прессинг восьми против десяти. Это упражнение помогло нам

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал домашний матч против "Эпицентра" (1:1).

“Футбол – это постоянный экзамен. Каждый человек, находящийся в команде, должен быть готов к изменениям в любой момент. Есть принципы команды, есть принципы современного футбола. Я читал интервью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, в котором он сказал: "Меня очень удивляет, как мои подопечные быстро забывают поражение". Прошлые матчи – это уже история, и мы ежедневно пишем новую. Если постоянно оглядываться назад, то мы не будем видеть движения вперед. А нам нужно сконцентрироваться на постоянном развитии и прогрессе, мы должны двигаться только вперед. Надо жить настоящим. В больших матчах проявляют себя те личности, достойные называться лидерами на поле. В таких поединках футболисты должны лучше демонстрировать свои сильнейшие качества и командное взаимодействие”.

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“Мы всегда отдаем себе отчет в том, что в первую очередь играем для наших болельщиков, потому что без них футбол невозможен. При поддержке родных трибун во время матча царит совсем другая атмосфера, совсем другие эмоции. Против "Эпицентра" планировали строить игру первым номером. Весы во время поединка склонялись то в одну, то в другую сторону. Команды создали много моментов, атаковали, причем атаки были на разный вкус: и позиционные атаки, и контратаки, и за счет возвращения мяча на чужой половине благодаря контрпрессингу. В первом тайме мы не всегда правильно выдерживали структуру с точки зрения позиционной игры, но футболисты "Буковины" компенсировали все это за счет желания и бойцовских качеств.

[Об изъятии] “На тренировке мы отрабатывали прессинг в полупозициях восьми против десяти. Как видите, это упражнение помогло нам не быть озадаченными (улыбается). Надеюсь, что я сумел донести идеи до ребят. На фактор времени, которого было действительно мало, повлиять невозможно. Но иногда даже пять минут могут длиться целую вечность. Если мы не можем повлиять на количество, то должны компенсировать качество, то есть нам нужно было каждую минуту максимально рационально распределять и использовать с пользой с точки зрения понимания, совести, желания, мотивации", – заявил специалист.

"Буковина" делит второе место группы А с "Эпицентром" (17 очков).