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Нагорняк: Для Буковины победа была важнее. Эпицентр до завершения летне-осенней части сыграет еще 4 матча

Первая лига
Обновлено

Наставник принял участие в пресс-конференции после встречи

Нагорняк: Для Буковины победа была важнее. Эпицентр до завершения летне-осенней части сыграет еще 4 матча

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал ничейный результат выездной встречи с "Буковиной" (1:1).

“Не могу сказать, что доволен. В первом тайме "Буковина" создала несколько опасных моментов, но мы отвечали хорошими контратаками, которые не удалось завершить забитыми мячами. Хочу отдать должное "Буковине", которая владела игровым преимуществом и доминировала на поле в первом тайме. Во втором тайме произошло так, что сначала было удаление в составе соперника, а через несколько минут мы повели в счете”.

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“Для “Буковины” победа была важнее, ведь “Эпицентр” до завершения летне-осенней части сезона сыграет еще 4 матча, а черновицкой команде осталось провести всего 2 игры. Также хочу выделить голкипера "Буковины" Даниила Каневцева, который сыграл очень надежно и неоднократно спасал свою команду. Главный арбитр матча – молодец, она справилась со своей работой отлично. Возможно и были какие-то ошибки, но она держала игру под контролем и не поддалась эмоциям”, – заявил тренер.

"Эпицентр" занимает 2 место группы А (17 баллов).

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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