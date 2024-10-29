Нагорняк: Для Буковины победа была важнее. Эпицентр до завершения летне-осенней части сыграет еще 4 матча

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал ничейный результат выездной встречи с "Буковиной" (1:1).

“Не могу сказать, что доволен. В первом тайме "Буковина" создала несколько опасных моментов, но мы отвечали хорошими контратаками, которые не удалось завершить забитыми мячами. Хочу отдать должное "Буковине", которая владела игровым преимуществом и доминировала на поле в первом тайме. Во втором тайме произошло так, что сначала было удаление в составе соперника, а через несколько минут мы повели в счете”.