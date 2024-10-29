Полузащитник Нивы (Т): Не хватает фарта. У нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот

Полузащитник "Нивы" (Тернополь) Арсентий Дорошенко поделился впечатлением от игры с "Минаем" (1:1).

“Нам не хватило качества и исполнения в последней фазе атаки. Не могли поставить точку в создаваемых моментах. Тяжело начали, но к середине первого тайма выровняли игру и начали проводить свои атаки, взяли мяч под контроль. На матче в Тернополе всегда настраиваемся на результат и агрессивную игру, вся команда работает на максимум. Можно сказать, что не хватает фарта. В последних матчах у нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот”.