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Полузащитник Нивы (Т): Не хватает фарта. У нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот

Первая лига
Обновлено

Коллективу не хватает везения

Полузащитник Нивы (Т): Не хватает фарта. У нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот

Фото - Нива (Тернопіль)

Новина українською

Полузащитник "Нивы" (Тернополь) Арсентий Дорошенко поделился впечатлением от игры с "Минаем" (1:1).

“Нам не хватило качества и исполнения в последней фазе атаки. Не могли поставить точку в создаваемых моментах. Тяжело начали, но к середине первого тайма выровняли игру и начали проводить свои атаки, взяли мяч под контроль. На матче в Тернополе всегда настраиваемся на результат и агрессивную игру, вся команда работает на максимум. Можно сказать, что не хватает фарта. В последних матчах у нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот”.

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“Наша молодежь работает и растет каждый день. Однако оценивать работу игроков может только тренерский штаб. Надо выходить на каждую игру с безумным желанием, настроем, концентрацией и работать на победу. Только так мы будем расти и одерживать победы. Готовимся в обычном режиме, на неделе разберем "Прикарпатье" и сделаем все, чтобы наконец-то прервать эту полосу неудачных результатов", – отметил футболист.

"Нива" не может выиграть уже 7 матчей подряд.

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Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива (Тернопіль)
Опубликовал: Александр Симченко
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