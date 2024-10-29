Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Нивы (Т): Не хватает фарта. У нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот
Коллективу не хватает везения
Фото - Нива (Тернопіль)
Полузащитник "Нивы" (Тернополь) Арсентий Дорошенко поделился впечатлением от игры с "Минаем" (1:1).
“Нам не хватило качества и исполнения в последней фазе атаки. Не могли поставить точку в создаваемых моментах. Тяжело начали, но к середине первого тайма выровняли игру и начали проводить свои атаки, взяли мяч под контроль. На матче в Тернополе всегда настраиваемся на результат и агрессивную игру, вся команда работает на максимум. Можно сказать, что не хватает фарта. В последних матчах у нас удары в штанги, то перекладины и вратари достают мяч с линии ворот”.
“Наша молодежь работает и растет каждый день. Однако оценивать работу игроков может только тренерский штаб. Надо выходить на каждую игру с безумным желанием, настроем, концентрацией и работать на победу. Только так мы будем расти и одерживать победы. Готовимся в обычном режиме, на неделе разберем "Прикарпатье" и сделаем все, чтобы наконец-то прервать эту полосу неудачных результатов", – отметил футболист.
"Нива" не может выиграть уже 7 матчей подряд.
Популярное сейчас
- Родри обошел Винисиуса в споре за Золотой мяч. Лунин отреагировал. ФОТО
- Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина
- Первая лига. Диназ – Металлист 1925 0:2. Харьковчане поднимаются на третье место
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium