Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Гость программы - Виктор Догадайло
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 28.10.2024.
Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Первая лига: ничья в Черновцах - для конкурентов, "Металлист 1925" врывается в первую четверку;
- Вирт все еще без побед, "Металлург" выигрывает впервые за 11 туров;
- Вторая лига: летне-осенняя часть позади с гегемонией "двоечек".
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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