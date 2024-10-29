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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Первая лига

Гость программы - Виктор Догадайло

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 28.10.2024.

Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Первая лига: ничья в Черновцах - для конкурентов, "Металлист 1925" врывается в первую четверку;
  • Вирт все еще без побед, "Металлург" выигрывает впервые за 11 туров;
  • Вторая лига: летне-осенняя часть позади с гегемонией "двоечек".

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Виктор Догадайло ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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