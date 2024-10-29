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Гаджиев: Поступали предложения как из Динамо, так и из Полесья
Вингер рассказал, почему он перешел в "Металлист 1925"
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Металлиста 1925" Рамик Гаджиев рассказал о своем переходе в харьковский клуб.
- Как вы себя сейчас чувствуете? Сообщалось, что контракт с "Металлистом 1925" вы подписали с травмой спины.
- Ситуация улучшилась. Прошел реабилитацию, уже скоро буду в общей группе. Продолжаю работать с реабилитологами и все будет нормально.
- Вариант с "Металлистом 1925" тогда возник?
- Нет. Он был с самого начала еще в июне. Харьковчане - одни из первых, кто вышел на связь.
- А интерес "Динамо" и "Полесья" со временем угас?
- Точно не могу сказать, советовался с людьми, которые в этом деле компетентны и меня убедили, что "Металлист 1925" - для меня лучший вариант на сегодня.
- Стало ли дополнительным фактором наличие, что в "Металлисте 1925" играют несколько экс-днепрян?
- Действительно, мне легче было адаптироваться в коллективе из-за наличия экс-партнеров, но главная причина - это мои проблемы со спиной и я искал команду, которая была готова меня вылечить и брать на перспективу. Все эти вопросы мы проговорили и мне все понравилось. Я верю в проект "Металлиста 1925" полностью. Здесь все есть, чтобы побеждать и развиваться.
- Во время летнего трансферного окна ходили слухи о заинтересованности в ваших услугах "Полесья" и "Динамо", это правда?
- Поступали предложения как из "Динамо", так и из "Полесья", но в то время я хотел попробовать себя в Европе, поехать на просмотр и испытать свои силы. Так в то время и было: сначала "Брентфорд", а затем "Дерби", - рассказал Гаджиев.
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