Гаджиев: Поступали предложения как из Динамо, так и из Полесья

Полузащитник "Металлиста 1925" Рамик Гаджиев рассказал о своем переходе в харьковский клуб.

- Как вы себя сейчас чувствуете? Сообщалось, что контракт с "Металлистом 1925" вы подписали с травмой спины.

- Ситуация улучшилась. Прошел реабилитацию, уже скоро буду в общей группе. Продолжаю работать с реабилитологами и все будет нормально.

- Вариант с "Металлистом 1925" тогда возник?

- Нет. Он был с самого начала еще в июне. Харьковчане - одни из первых, кто вышел на связь.

- А интерес "Динамо" и "Полесья" со временем угас?

- Точно не могу сказать, советовался с людьми, которые в этом деле компетентны и меня убедили, что "Металлист 1925" - для меня лучший вариант на сегодня.

- Стало ли дополнительным фактором наличие, что в "Металлисте 1925" играют несколько экс-днепрян?

- Действительно, мне легче было адаптироваться в коллективе из-за наличия экс-партнеров, но главная причина - это мои проблемы со спиной и я искал команду, которая была готова меня вылечить и брать на перспективу. Все эти вопросы мы проговорили и мне все понравилось. Я верю в проект "Металлиста 1925" полностью. Здесь все есть, чтобы побеждать и развиваться.

- Во время летнего трансферного окна ходили слухи о заинтересованности в ваших услугах "Полесья" и "Динамо", это правда?

- Поступали предложения как из "Динамо", так и из "Полесья", но в то время я хотел попробовать себя в Европе, поехать на просмотр и испытать свои силы. Так в то время и было: сначала "Брентфорд", а затем "Дерби", - рассказал Гаджиев.