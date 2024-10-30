Кремень - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Горишних Плавнях на стадионе "Юность" сыграют перенесенный матч десятого тура Первой лиги. "Кремень" в номинально домашнем матче будет принимать "Металлург". Это будет противостояние последней и предпоследней команды группы. "Металлург" в прошлом туре впервые под руководством Близнюка выиграл. Запорожцы минимально переиграли "Мариуполь". А вот "Кремень" проиграл четыре матча подряд.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.