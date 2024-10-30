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Кремень - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК МФК Металург
В Горишних Плавнях на стадионе "Юность" сыграют перенесенный матч десятого тура Первой лиги. "Кремень" в номинально домашнем матче будет принимать "Металлург". Это будет противостояние последней и предпоследней команды группы. "Металлург" в прошлом туре впервые под руководством Близнюка выиграл. Запорожцы минимально переиграли "Мариуполь". А вот "Кремень" проиграл четыре матча подряд.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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