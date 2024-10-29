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Экс-вингер Днепра-1: У Брентфорда не было дополнительных мест и они не смогли меня заявить

Первая лига

Рамик Гаджиев проходил просмотр в клубе АПЛ

Экс-вингер Днепра-1: У Брентфорда не было дополнительных мест и они не смогли меня заявить

Фото: Instagram

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Экс-полузащитник "Днепра-1", а ныне игрок "Металлиста 1925" Рамик Гаджиев рассказал о просмотре в английском "Брентфорде".

- В "Брентфорд" я приехал после окончания юношеского Евро Ю-19, на котором играл за сборную. Из Ирландии я полетел в Лондон на просмотр. Первые впечатления замечательные: база, поля, инфраструктура - все на сумасшедшем уровне. Люди очень добрые, хорошо меня приняли. Не чувствовалось, что я на просмотре, относились на равных. Тренировки были интенсивные и уровень ребят хороший. Но не так, как думают некоторые, что они в хорошем смысле сумасшедшие и очень сильные, что украинцы от них по уровню далеко. На самом деле - нет, наши юношеские команды смогли бы с англичанами конкурировать.

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- Что было дальше?

- Был в команде две недели, все хорошо, тренер меня нахваливал, был мной очень доволен и хотел, чтобы остался. После просмотра я ожидал ответа и мне сообщили, что существует проблема с заявкой. Уже начался сезон в Англии и я как легионер имел отдельную категорию, потому что недостаточно игр провел за сборную. У "Брентфорда" не было дополнительных мест для меня и они не смогли меня заявить, - рассказал Гаджиев.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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