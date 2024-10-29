Известный украинский тренер принял Подолье

Перволиговское " Подолье " объявило о назначении нового главного тренера.

Им стал бывший игрок "Динамо" и сборной Украины 56-летний Сергей Ковалец, который приступит к работе 1 ноября.

Стоит отметить, что Ковалец начал свою футбольную карьеру именно в "Подолье".

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Напомним, что ранее после поражения от "Миная" главный тренер "Подолья" Виталий Костышин подал в отставку. Сейчас команда идет на 7-м месте в турнирной таблице своей группе Первой лиги.

Последним клубом, в котором работал Ковалец, был "Ингулец".