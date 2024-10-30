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Первая лига. Кремень – Металлург 0:1. Работа Близнюка приносит свои плоды
Встреча последней и предпоследней команды группы Б
Фото: МФК Металург
На стадионе "Юность" в Горишних Плавнях сыграли перенесенный матч десятого тура Первой лиги. "Кремень" принимал "Металлург". Подопечные Климовского не набирали очков в четырех предыдущих турах. Запорожцы на прошлой неделе во второй раз в сезоне выиграли. Напомним, что игра первого круга завершилась победой "Металлурга" – 1:0.
Уже на второй минуте гости открыли счет. После подачи Борисенко и неуклюжей игры Ждановича и Сабиева мяч оказался у Близнюка, который расстрелял ворота - 0:1. Как можно так бездарно играть в защите? Нападающий "Металлурга" забивает во втором матче подряд. По счету гости играли уверенно, а вот у "Кремня" в атаке ничего не получалось. Подопечные Климовского контролировали мяч, но создать проблемы голкиперу "Металлурга" не могли. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв.
На 60-й минуте мог снимать все вопросы о победителе Бандурин, но его удар парировал Матус. Сегодня отлично играл голкипер "Кремня". Должны были увеличивать преимущество запорожцы, но с реализацией были проблемы. Но даже минимального преимущества по счету хватило.
"Металлург" поднимается на седьмое место, а "Кремень" остается на последнем.
Первая лига. Группа Б. Десятый тур
"Кремень" - "Металлург" 0:1
Голы: Близнюк (2)
"Кремень": Матус, Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Златьев, Жданович, Молько, Прокопчук, Трофимюк
"Металлург": Байда, Козлов, Клименко, Костюченко, Толкач, Крапивный, Близниченко, Фальковский, Бандурин, Близнюк, Борисенко
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