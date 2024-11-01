Встреча лидеров группы Б, Эпицентр будет принимать Минай. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу двумя матчами стартует пятнадцатый тур Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний в группе А и группе Б.

Группа А

"Эпицентр" - "Минай"

02.11.2024. 14:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"

Противостояние второй и пятой команд группы А, которых отделяет всего четыре очка. "Эпицентр" три матча подряд выиграть не может - три ничьих со счетом 1:1. В прошлом туре подопечные Нагорняка в напряженном матче в большинстве упустили победу над "Буковиной". Много вопросов осталось к игре команды. Особенно это касается заключительной трети поля. "Минай" неделю назад на выезде сыграл вничью с "Нивой" – 1:1. Подопечные Любеновича открыли счет, но гол "Нива" точно заслужила. Закарпатцы в последних турах показывают более качественный футбол и сохраняют шансы на топ-4. В случае победы гости смогут догнать "Металлист", но набрать очки в Каменце-Подольском будет непросто.

Группа Б

"Полтава" - "Кудровка"

02.11.2024. 12:00. "Юность". Горишние Плавни

Это самый ожидаемый матч всего тура, ведь встречаются первая и вторая команда группы Б. "Полтава" неделю назад в волевом стиле благодаря голу Щербака с пенальти вырвала победу у "Виктории" - 2:1. Таким образом, подопечные Сысенко прервали свою серию из трех матчей без побед. В последних турах есть проблемы с игрой у полтавчан, но они пока лидируют. "Кудровка" в меньшинстве смогла разгромить "Кремень" и поднялась на второе место. Подопечных Баранова можно назвать открытием этого сезона, ведь результаты этой команды действительно впечатляют. Победная клубная рекордная гостевая серия "Кудровки" длится 4 игры в Первой лиге. Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов? Смогут ли гости на этот раз отобрать очки у лидеров группы Б?