Ковалец дебютирует в качестве тренера Подолья. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют еще три матча пятнадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Предлагаем вашему вниманию анонс интересных противостояний.

Группа А

"Подолье" - "Агробизнес"

03.11.2024. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

Седьмое место и всего семь очков – это явно не те результаты, которые ожидали все болельщики "Подолья". Коллектив из Хмельницка пять матчей не может выиграть: ничья и четыре поражения. На этой неделе руководство клуба представило нового главного тренера. Им стал Сергей Ковалец. На этом посту Ковалец сменил Виталия Костышина, который подал в отставку после игры позапрошлого тура против "Миная" (0:1). "Агробизнес" сейчас переживает не лучшие времена - два поражения подряд. В прошлом туре подопечные Чижевского не играли и эта пауза должна была пойти на пользу лидеру группы А. Ожидаем интригующего противостояния в Хмельницком.

"Нива" - "Прикарпатье"

03.11.2024. 14:00."Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

Под руководством Вирта "Нива" все еще никак не может выиграть. Пока команда занимает восьмое место и имеет в своем активе всего семь очков. В прошлом туре коллектив из Тернополя сыграл достаточно качественно, но победить "Минай" не смог – 1:1. Не хватает завершения атак футболистам "Нивы". "Прикарпатье" два матча подряд выиграло и вернулось в борьбу за топ-4. Неделю назад подопечные Олега Рыпана дома обыграли "мертвое" "Подолье" – 2:0. Таким образом, прервалась ничейная серия "Прикарпатья" с "Подольем", которая длилась 3 игры в Первой лиге. Сложно предсказать результат этого противостояния, ведь никто из этих соперников не собирается уступать.

Группа Б

"Виктория" - "Мариуполь"

03.11.2024. 12:30. Мариуполь. "Черкассы-Арена"

В среду на этом стадионе сумчане в драматическом матче смогли переиграть ЛНЗ и вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Артем Рябый своим голом на 121-й минуте спас "Викторию" от поражения и затем подопечные Бессмертного выиграли в серии пенальти. Это очень важная победа для четвертой команды группы Б, но хватит ли сумчан сил для противостояния в чемпионате? О финансовых проблемах "Мариуполя" уже все слышали. Не известно продолжит ли свое существование клуб, но перспективы не слишком радостные. В прошлом туре подопечные Красноперова на выезде минимально уступили "Металлургу" – 0:1. Сейчас приазовцы занимают шестое место и наверняка говорить о борьбе за топ-4 не стоит.