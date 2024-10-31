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Воспитанник Динамо может вернуться в клуб Первой лиги

Первая лига

Хавбек может снова оказаться в составе "Подолья"

Воспитанник Динамо может вернуться в клуб Первой лиги

Фото: ФК Поділля

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Полузащитник Максим Кулиш может вернуться в перволиговое "Подолье", сообщает Sport Arena.

Согласно данным источника, 25-летний игрок присутствовал на первой тренировке хмельницкой команды под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца, сменившего на этой должности Виталия Костышина.

Кулиш - воспитанник "Динамо" и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы. В дальнейшем играл за вторые команды "Ворсклы" и "Александрии", словацкую "Сеницу", "Минай-2", "Рубикон", "Диназ", "Левый Берег" и "Подолье".

В составе хмельницкой команды хавбек провел вторую часть прошлого сезона. На счету Кулиша 3 гола в 10 поединках за "Подолье".

Нынешний сезон хавбек начинал в "Минае", сыграв в его составе семь матчей (пять — в Первой лиге и два — в Кубке Украины). С конца сентября Кулиш находится без клуба.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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