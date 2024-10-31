Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Динамо может вернуться в клуб Первой лиги
Хавбек может снова оказаться в составе "Подолья"
Фото: ФК Поділля
Полузащитник Максим Кулиш может вернуться в перволиговое "Подолье", сообщает Sport Arena.
Согласно данным источника, 25-летний игрок присутствовал на первой тренировке хмельницкой команды под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца, сменившего на этой должности Виталия Костышина.
Кулиш - воспитанник "Динамо" и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы. В дальнейшем играл за вторые команды "Ворсклы" и "Александрии", словацкую "Сеницу", "Минай-2", "Рубикон", "Диназ", "Левый Берег" и "Подолье".
В составе хмельницкой команды хавбек провел вторую часть прошлого сезона. На счету Кулиша 3 гола в 10 поединках за "Подолье".
Нынешний сезон хавбек начинал в "Минае", сыграв в его составе семь матчей (пять — в Первой лиге и два — в Кубке Украины). С конца сентября Кулиш находится без клуба.
Популярное сейчас
- Кубок лиги. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1. Холанд улыбается со скамейки запасных
- Зинченко: Когда я сказал Фоменко, что мной интересуется Сити, этот всегда серьезный тренер расхохотался
- Футболист спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места происшествия
- Первая лига. Нива – Минай 1:1. Боевая игра в Тернополе
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium