"Жить можно". Близниченко сравнил свою зарплату в УПЛ и Первой лиге

Вингер запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко сравнил уровень заработных плат в УПЛ и Первой лиге.

- "Металлург" - муниципальный клуб, которых в Украине насчитывается не так и много. Какова специфика таких футбольных клубов, например в управлении, в финансировании?

- Особой разницы с точки зрения игрока никаких нет: зарплаты выплачивают вовремя, премиальные после матчей также дают, ничего экстраординарного.

- Сильно ли разнится уровень заработных плат в муниципальных клубах и частных?

- Не знаю, сколько получают ребята, я не считаю уместным такие вопросы с ними обсуждать, потому что это довольно индивидуально.

Если сравнивать мои зарплаты в "Вересе" и "Звягеле" с зарплатой в "Металлурге", то здесь она немножко ниже, но жить можно, - рассказал Близниченко.

Напомним, Близниченко перешел в "Металлург" на старте этого сезона. В восьми матчах он забил один гол.