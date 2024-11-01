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"Жить можно". Близниченко сравнил свою зарплату в УПЛ и Первой лиге
Вингер сравнил условия со своими предыдущими командами
Фото: МФК Металург
Вингер запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко сравнил уровень заработных плат в УПЛ и Первой лиге.
- "Металлург" - муниципальный клуб, которых в Украине насчитывается не так и много. Какова специфика таких футбольных клубов, например в управлении, в финансировании?
- Особой разницы с точки зрения игрока никаких нет: зарплаты выплачивают вовремя, премиальные после матчей также дают, ничего экстраординарного.
- Сильно ли разнится уровень заработных плат в муниципальных клубах и частных?
- Не знаю, сколько получают ребята, я не считаю уместным такие вопросы с ними обсуждать, потому что это довольно индивидуально.
Если сравнивать мои зарплаты в "Вересе" и "Звягеле" с зарплатой в "Металлурге", то здесь она немножко ниже, но жить можно, - рассказал Близниченко.
Напомним, Близниченко перешел в "Металлург" на старте этого сезона. В восьми матчах он забил один гол.
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