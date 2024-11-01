Стало известно, кто будет помогать Ковальцу в Подолье

Новый главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец, возглавивший команду после отставки Виталия Костышина, официально приступил к работе в новом клубе.

Как сообщает Sport.ua, контракт 56-летнего специалиста рассчитан до завершения текущего сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

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По информации источника, в тренерский штаб Ковальца вошли Александр Мандзюк, который ранее работал в клубной академии, а также Александр Жданов, Андрей Федоренко и Александр Дзюбик, которые были помощниками предыдущего руководителя Виталия Костышина.

Сейчас "Подолье" занимает седьмое место в группе А Первой лиги, набрав семь очков.