Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто будет помогать Ковальцу в Подолье
Также известен срок контракта главного тренера
Фото: ФК Поділля
Новый главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец, возглавивший команду после отставки Виталия Костышина, официально приступил к работе в новом клубе.
Как сообщает Sport.ua, контракт 56-летнего специалиста рассчитан до завершения текущего сезона с возможностью пролонгации еще на один год.
По информации источника, в тренерский штаб Ковальца вошли Александр Мандзюк, который ранее работал в клубной академии, а также Александр Жданов, Андрей Федоренко и Александр Дзюбик, которые были помощниками предыдущего руководителя Виталия Костышина.
Сейчас "Подолье" занимает седьмое место в группе А Первой лиги, набрав семь очков.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- "Этому человеку все мало". Коломойский сорвал трансфер экс-вингера Днепра в Европу
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- Гаджиев: Поступали предложения как из Динамо, так и из Полесья
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium