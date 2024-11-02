Полтава - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Горишних Плавнях на стадионе "Юность" сыграют центральный матч пятнадцатого тура Первой лиги. В номинально домашнем матче "Полтава" будет принимать "Кудровку". Коллектив из Черниговской области отстает всего на три очка от лидера. В случае победы подопечные Баранова смогут догнать полтавчан. Игра первого круга завершилась без голов.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.