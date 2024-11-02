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Полтава - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
В Горишних Плавнях на стадионе "Юность" сыграют центральный матч пятнадцатого тура Первой лиги. В номинально домашнем матче "Полтава" будет принимать "Кудровку". Коллектив из Черниговской области отстает всего на три очка от лидера. В случае победы подопечные Баранова смогут догнать полтавчан. Игра первого круга завершилась без голов.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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