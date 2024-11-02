Эпицентр - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском. "Эпицентр" три игры подряд завершил с одинаковым счетом 1:1 и постарается наконец выиграть. "Минай" четыре матча подряд не проигрывает и вернулся в борьбу за топ-4. Игра первого круга завершилась нулевой ничьей, и тогда это был сенсационный результат.

Поединок начнется в 14.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.