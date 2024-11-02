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Эпицентр - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Минай: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском. "Эпицентр" три игры подряд завершил с одинаковым счетом 1:1 и постарается наконец выиграть. "Минай" четыре матча подряд не проигрывает и вернулся в борьбу за топ-4. Игра первого круга завершилась нулевой ничьей, и тогда это был сенсационный результат.

Поединок начнется в 14.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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