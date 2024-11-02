Первая лига. Полтава – Кудровка 1:2. Коллектив из Черниговской области поднимается на первое место

"Полтава" в прошлом туре в гостях победила "Викторию" и сохранила за собой первое место. Однако "Кудровка" дышала в спину и отставала всего на три очка. Победная клубная рекордная гостевая серия "Кудровки" длилась 4 игры в Первой лиге. Противостояние первого круга между этими соперниками завершилось без голов.

На 18-й минуте гости открыли счет. После подачи с углового Квасов на дальней стойке опередил соперника и в одно касание пробил в угол – 0:1. Для Ярослава это второй гол в нынешнем сезоне. Он оправдал доверие тренерского штаба. Очень быстро "Кудровка" увеличила свое преимущество. Андрущенко попал в штангу, но первым на добивании оказался Сторчоус - 0:2. Еще до перерыва хозяева смогли сократить свое отставание. Одарюк метров из десяти расстрелял ворота – 1:2. Хороший первый тайм подарили нам команды.

Во второй половине встречи команды сыграли немного и раздался сигнал воздушной тревоги. В середине второго тайма мог сравнивать счет Одарюк, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Через несколько минут спас полтавчан Восконян, парировавший удар Квасова. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Подвел свою команду Щербак. Постоянные воздушные тревоги не могли не отразиться на матче.

Игра так и завершилась победой гостей. Теперь "Полтава" и "Кудровка" имеют по 25 очков.

Первая лига. Группа Б. 15-й тур

"Полтава" - "Кудровка" 1:2

Голы: Одарюк (35) - Квасов (18), Сторчоус (22)

Удаление: Щербак (69)

"Полтава": Восконян – Бужин, Ходуля, Мисюра, Перебора, Даниленко, Плахтырь, Одарюк, Щербак, Марусич, Вивдич

"Кудровка": Яшков - Мачелюк, Мамросенко, Сердюк, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Андрущенко, Тепляков, Квасов