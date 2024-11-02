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Первая лига. Эпицентр – Минай 4:0. Долгожданная победа подопечных Нагорняка
Без шансов для гостей
Фото: ФК Епіцентр
Поединок второй и пятой команд группы А. "Эпицентр" три предыдущих матча завершил вничью – 1:1. Безусловно, сегодня подопечные Нагорняка стремились наконец-то прервать эту серию. "Минай" всего на три очка отставал от топ-4, поэтому в случае положительного результата закарпатцы могли сравняться по очкам с "Металлистом".
Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет. Кравчук прострелил в штрафную, а Иван Бендера мастерски пробил в дальний угол – 1:0. По счету подопечные Нагорняка играли уверенно. Возможностей для своих перспективных атак у закарпатцев не было. Хозяева поля сегодня играли прагматично, ведь понимали цену ошибки. В конце тайма Росул сбил Бендеру и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Кравчук – 2:0. Для него это восьмой гол в чемпионате. Из минимума выжали максимум футболисты "Эпицентра".
На 58-й минуте счет стал разгромным. Евгений Запорожец переправил мяч в сетку. Слишком далеко вышел из ворот Росул – 3:0. На 68-й минуте после передачи Ляшенко свой второй гол в матче забил Бендера – 4:0.
В итоге впервые за четыре тура "Эпицентр" побеждает, а "Минай" усложняет себе жизнь.
Первая лига. Группа А. 15-й тур
"Эпицентр" - "Минай" 4:0
Голы: Бендера (15, 68), Кравчук (43, пен), Запорожец (58)
"Эпицентр": Билык – Мороз, Григоращук, Климец, Танчик, Липовуз, Запорожец, Миронюк, Бендера, Ляшенко, Кравчук
"Минай": Росул – Дмитрук, Дворовенко, Чуев, Прокопчук, Рожко, Прихна, Матюшенко, Гуничев, Ременяк, Рязанцев
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