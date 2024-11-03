Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами продолжится пятнадцатый тур Первой лиги. В качестве главного тренера "Подолья" будет дебютировать Сергей Ковалец. Однако соперник для дебюта непростой - лидер группы А "Агробизнес". "Нива" может впервые выиграть под руководством Вирта. Однако сам Вирт матч против "Прикарпатья" будет пропускать из-за дисквалификации.

12:00. "Подолье" - "Агробизнес"

12:30. "Виктория" - "Мариуполь"

14:00. "Нива" - "Прикарпатье"