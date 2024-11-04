Кремень - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче понедельника в Первой лиге "Кремень" будет принимать ЮКСА. Безусловно, гости считаются явными фаворитами этого противостояния, ведь будут играть против главного аутсайдера группы Б. Смогут ли подопечные Климовского шокировать "крестоносцев"?

Поединок начнется в 12.30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.