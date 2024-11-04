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Кремень - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
В стартовом матче понедельника в Первой лиге "Кремень" будет принимать ЮКСА. Безусловно, гости считаются явными фаворитами этого противостояния, ведь будут играть против главного аутсайдера группы Б. Смогут ли подопечные Климовского шокировать "крестоносцев"?
Поединок начнется в 12.30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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