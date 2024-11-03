Полузащитник ФСК Мариуполь: Президент просто бросил команду

Полузащитник "ФСК Мариуполь" Егор Демченко рассказал о том, как тренерам и футболистам удавалось поддерживать высокий уровень игры в начале сезона, а также бойкот матча против "ЮКСА".

Егор, давайте начнем с текущей ситуации в "ФСК Мариуполь". Вы присоединились к команде на старте сезона и хорошо начали чемпионат. Какая тогда была ситуация в команде?

Да, начали неплохо благодаря самоотдаче игроков и тренеров. Верили, что здесь что-то наладится. Сначала задержка заработной платы была небольшой, и нам ежедневно обещали, что скоро рассчитаются. Говорили: "Подождите", но это были лишь обещания.

Понимаем, что самая высокая точка кипения наступила, когда команда не вышла на игру против "ЮКСА". Руководство что-то обещало после бойкота команды?

Нет. После "ЮКСА" вообще никаких разговоров не было! Президент просто бросил команду и перестал выходить на связь. Даже не было денег, чтобы провести домашнюю игру с "Диназом", но кто-то из добрых людей помог команде хотя бы организовать матч.

Кстати, а почему вы не сыграли в этом поединке? И планируете ли в дальнейшем выступать за "ФСК Мариуполь"?

Я с "Диназом" не был в заявке, а сидел на трибунах. Дело в том, что сейчас залечиваю травму и еще имею дискомфорт. Также не могу ответить, сыграю ли за "ФСК Мариуполь". Осталось не так много времени. Посмотрим, как оно будет дальше. Знаю только, что зимой точно буду искать себе новую команду.