Испытания для Кремня и Металлурга. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Завтра сыграют еще два матча в пятнадцатом туре Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, в которых есть явные фавориты.

Группа Б

"Кремень" - ЮКСА

04.11.2024. 12:30. "Юность". Горишние Плавни

Последняя команда группы в номинально домашнем матче будет принимать третью. "Кремень" в нынешнем сезоне набрал всего четыре очка. Подопечные Климовского последние пять матчей проиграли и даже не забивали. На прошлой неделе "Кремень" минимально уступил запорожскому "Металлургу". Стоит отметить Артема Матуса, ведь если бы не он "Кремень" пропустил бы гораздо больше. ЮКСА в Кубке Украины уступила "Александрии" – 1:4. Подопечные Чирикала провалили первую половину встречи, а вот после перерыва существенно прибавили. Однако судьба встречи была решена еще до перерыва. В случае победы ЮКСА сможет на расстояние одного очка приблизиться к дуэту лидеров.

"Металлист 1925" - "Металлург"

04.11.2024. 14:00. "Арена Левый Берег". Киевская область

В последних матчах никто не может остановить харьковчан. "Металлист 1925" три предыдущих матча выиграл и поднялся на четвертое место. К тому же, подопечные Патрика ван Леувена не пропускают уже 270 минут. Безусловно, именно хозяева считаются фаворитами противостояния. Однако и "Металлург" начал радовать собственных болельщиков. Запорожцы выиграли два матча подряд с одинаковым счётом 1:0. Прагматичный футбол начал приносить результат подопечным Близнюка, но против харьковчан будет очень сложно. Ожидаем, что победная серия "Металлиста 1925" в понедельник продолжится.