Первая лига. Подолье – Агробизнес 1:1. Ковалец дебютирует с ничьей

На эту игру "Подолье" вышло под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца. Последние пять туров хмельницкий коллектив не побеждал, поэтому изменения были необходимы. Однако дебют у Ковальца был сложный, ведь пришлось играть против лидера группы А. "Агробизнес" две предыдущие игры проиграл и стремился прервать эту серию.

В начале встречи было много борьбы в центре поля, но без конструктива в заключительной трети поля. Никто из соперников не хотел рисковать. К тому же, позиционная игра это не сильная сторона обеих команд. Забить хозяевам помог Роман Пидкивка. Столярчук простреливал и мяч с рикошетом от Бариляка летел в руки Пидкивкы, но он не удержал его в руках – 0:1. Ужасно в этом эпизоде ​​сыграл опытный голкипер. В конце тайма гости сравняли счет. Роман Толочко ударом из-за пределов штрафной попал в ближний угол – 1:1.

В начале второго тайма после подачи Столярчука должен был забивать Веремиенко, но на этот раз Пидкивка свою команду спас. Интереснее после перерыва играли хозяева. Во второй половине тайма перехватил инициативу уже "Агробизнес". Однако вырвать победу не удалось. Игра так и завершилась вничью.

Первая лига. Группа А. 15-й тур

"Подолье" - "Агробизнес" 1:1

Голы: Пидкивка (11, автогол) - Толочко (43)

"Подолье": Непогодов - Симинин, Веремиенко, Шкиндер, Корешков, Пасичнык, Столярчук, Боженар, Снижко, Лис, Шаврин

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Барыляк, Лень, Толочко, Теплый, Касимов, Станкович, Войтиховский, Кузьмин