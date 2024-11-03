  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Подолье – Агробизнес 1:1. Ковалец дебютирует с ничьей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Подолье – Агробизнес 1:1. Ковалец дебютирует с ничьей

Первая лига

Стартовая игра дня

Первая лига. Подолье – Агробизнес 1:1. Ковалец дебютирует с ничьей

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На эту игру "Подолье" вышло под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца. Последние пять туров хмельницкий коллектив не побеждал, поэтому изменения были необходимы. Однако дебют у Ковальца был сложный, ведь пришлось играть против лидера группы А. "Агробизнес" две предыдущие игры проиграл и стремился прервать эту серию.

В начале встречи было много борьбы в центре поля, но без конструктива в заключительной трети поля. Никто из соперников не хотел рисковать. К тому же, позиционная игра это не сильная сторона обеих команд. Забить хозяевам помог Роман Пидкивка. Столярчук простреливал и мяч с рикошетом от Бариляка летел в руки Пидкивкы, но он не удержал его в руках – 0:1. Ужасно в этом эпизоде ​​сыграл опытный голкипер. В конце тайма гости сравняли счет. Роман Толочко ударом из-за пределов штрафной попал в ближний угол – 1:1.

В начале второго тайма после подачи Столярчука должен был забивать Веремиенко, но на этот раз Пидкивка свою команду спас. Интереснее после перерыва играли хозяева. Во второй половине тайма перехватил инициативу уже "Агробизнес". Однако вырвать победу не удалось. Игра так и завершилась вничью.

Первая лига. Группа А. 15-й тур

"Подолье" - "Агробизнес" 1:1

Голы: Пидкивка (11, автогол) - Толочко (43)

"Подолье": Непогодов - Симинин, Веремиенко, Шкиндер, Корешков, Пасичнык, Столярчук, Боженар, Снижко, Лис, Шаврин

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Барыляк, Лень, Толочко, Теплый, Касимов, Станкович, Войтиховский, Кузьмин

По теме
yellow-arrow
Полузащитник ФСК Мариуполь: Президент просто бросил команду
yellow-arrow
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Ковалец дебютирует в качестве тренера Подолья. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Подолье (Хмельницкий) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости