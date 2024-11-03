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Первая лига. Виктория – Мариуполь 0:1. Приазовцы все же дожали
Хозяева весь второй тайм играли в меньшинстве
Фото: ФК Вікторія
Встреча соседей по турнирной таблице, находящихся в разном психологическом состоянии. "Виктория" обыграла ЛНЗ в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка Украины. А вот у "Мариуполя" существенные финансовые проблемы и клуб чудом еще не прекратил существование. Однако даже несмотря на такие проблемы приазовцы еще сохраняют шансы на топ-4. Отметим, что игра проходила в Черкассах из-за ситуации в безопасности в Сумах. В запасе "Мариуполя" не было голкипера.
В первой половине встречи футбола было мало. Обе команды много ошибались, мяч до заключительной трети поля доходил редко. Сложно было кому-то отдать предпочтение. Сумчане больше контролировали мяч, но в позиционном футболе у них ничего не получалось. На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Станислав Шарай ударил по ноге Пентелейчуку и за свою агрессивную игру получил красную. Футболист "Виктории" даже не пытался сыграть в мяч.
После перерыва прогнозируемо играли первым номером приазовцы, но до голевых моментов дело не доходило. Не было заметно, что сумчане играют в меньшинстве. Футболисты "Виктории" качественно оборонялись и пытались даже атаковать. На последней минуте Илья Зубков из пределов штрафной расстрелял ворота и принес приазовцам три очка – 0:1.
Первая лига. Группа Б. 15-й тур
"Виктория" - "Мариуполь" 0:1
Голы: И. Зубков (90)
Удаление: Шарай (38)
"Виктория": Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Новотрясов, Корохов, Сасовский, А. Рябый, Кныш, Чеглов, Шарай, Ныч
"Мариуполь": Якубенко, Терехов, Малаки, Жовтенко, Харжевский, Задоя, Мельниченко, Пентелейчук, Савин, Фатеев, И. Зубков
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