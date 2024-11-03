Первая лига. Нива – Прикарпатье 2:1. Безвыигрышная серия коллектива из Тернополя прерывается

Поединок восьмой и шестой команды группы А. Коллектив из Тернополя никак не может победить, а вот "Прикарпатье" две предыдущие встречи выиграли. Прикарпатцы хранят свои ворота "на замке" на протяжении 365 минут. Отметим, что из-за дисквалификации игру пропускал главный тренер "Нивы" Юрий Вирт.

Гости активнее начали игру, но забить удалось футболистам "Нивы". Сидун из пределов штрафной прострелил на Ризныка, который забивал уже в пустые ворота – 1:0. Впервые за пять матчей пропускает "Прикарпатье". В середине первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Швец ударил по ноге Ризныка. Одиннадцатиметровый реализовал Галадей – 2:0. Эти голы отправили подопечных Рыпана в серьезный нокдаун.

На 57-й минуте мог вернуть интригу в матч Бучакчийский, но мяч после его удара попал в штангу. Следует отдать должное гостям, пытавшимся спасти игру. В компенсированное время гости все же забили Отличился Роман Барчук – 2:1. Однако на больше их не хватило.

"Нива" впервые за восемь туров побеждает.

Первая лига. Группа А. 15-й тур

"Нива" - "Прикарпатье" 2:1

Голы: Ризнык (13), Галадей (20, пен) - Барчук (90+1)

"Нива": Ольховый, Бэй, Зинь, Бац, Мудрый, Кухарук, Казак, Сидун, Дорошенко, Галадей, Ризнык

"Прикарпатье": Кучерук, Швец, Болденков, Француз, Демкив, Михальчук, Бучакчийский, Соловьев, Рудюк, Титов, Кос