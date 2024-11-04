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Металлист 1925 - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925 - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Металіст 1925
На "Арене Левый Берег" харьковчане будут принимать запорожцев. Это будет серьезное испытание для "Металлурга", ведь "Металлист 1925" в последних матчах наконец-то начал радовать собственных болельщиков результатами. Однако и запорожцы тоже выиграли две предыдущие игры. Смогут ли подопечные Близнюка отобрать очки у фаворита?
Поединок начнется в 12.30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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