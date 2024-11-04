Металлист 1925 - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На "Арене Левый Берег" харьковчане будут принимать запорожцев. Это будет серьезное испытание для "Металлурга", ведь "Металлист 1925" в последних матчах наконец-то начал радовать собственных болельщиков результатами. Однако и запорожцы тоже выиграли две предыдущие игры. Смогут ли подопечные Близнюка отобрать очки у фаворита?

Поединок начнется в 12.30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.