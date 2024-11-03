Любенович - после 0:4 от Эпицентра: Хотели показать лучшую игру, но показали худшую

Главный тренер "Миная" Желько Любенович дал свой комментарий после разгромного поражения от "Эпицентра" (0:4) в 15-м туре Первой лиги.

"Поздравляю "Эпицентр" с победой. Они нас полностью переиграли. Мы хотели показать лучшую нашу игру, но, к сожалению, показали худшую. Много наших ошибок в обороне привели к пропущенным голам.

Не хочу оправдывать игроков, но до этого мы 9 часов добирались до Каменца-Подольского. Впрочем, это не оправдывает нашей игры", - подытожил Любенович.