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Любенович - после 0:4 от Эпицентра: Хотели показать лучшую игру, но показали худшую

Первая лига

Ожидания не оправдались

Любенович - после 0:4 от Эпицентра: Хотели показать лучшую игру, но показали худшую

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович дал свой комментарий после разгромного поражения от "Эпицентра" (0:4) в 15-м туре Первой лиги.

"Поздравляю "Эпицентр" с победой. Они нас полностью переиграли. Мы хотели показать лучшую нашу игру, но, к сожалению, показали худшую. Много наших ошибок в обороне привели к пропущенным голам.

Не хочу оправдывать игроков, но до этого мы 9 часов добирались до Каменца-Подольского. Впрочем, это не оправдывает нашей игры", - подытожил Любенович.

На данный момент "Минай" занимает пятое место в турнирной таблице группы A Первой лиги.

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Желько Любенович ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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