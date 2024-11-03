Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Любенович - после 0:4 от Эпицентра: Хотели показать лучшую игру, но показали худшую
Ожидания не оправдались
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Миная" Желько Любенович дал свой комментарий после разгромного поражения от "Эпицентра" (0:4) в 15-м туре Первой лиги.
"Поздравляю "Эпицентр" с победой. Они нас полностью переиграли. Мы хотели показать лучшую нашу игру, но, к сожалению, показали худшую. Много наших ошибок в обороне привели к пропущенным голам.
Не хочу оправдывать игроков, но до этого мы 9 часов добирались до Каменца-Подольского. Впрочем, это не оправдывает нашей игры", - подытожил Любенович.
На данный момент "Минай" занимает пятое место в турнирной таблице группы A Первой лиги.
Популярное сейчас
- Андрей Пятов прокомментировал информацию о разводе с женой. У пары - четверо детей
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
- Встреча лидеров группы Б, Эпицентр будет принимать Минай. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico