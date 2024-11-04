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Ван Леувен: У нас был опыт победы над Металлургом, поэтому есть желание снова победить
Наставник "Металлиста 1925" - о подготовке к матчу против "Металлурга"
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о подготовке к матчу против "Металлурга" в Первой лиге, который состоится сегодня в 14:00.
- Стало прохладнее в Украине. Как при таких условиях прошла подготовка к игре с "Металлургом"?
- Прекрасно прошла подготовка. Стало прохладнее, то шапки надели и все хорошо. Солнце светит, поле в хорошем состоянии, все условия для того, чтобы мы качественно готовились.
- Именно против "Металлурга" вы одержали первую победу во главе "Металлиста 1925". Приятные воспоминания о том поединке?
- Любой поединок мне нравится, когда я вижу, что команда растет, что ребята все больше и больше играют вместе, демонстрируют свои сильные качества - такие вещи мне приятны. Да, у нас был опыт победы против запорожского "Металлурга", поэтому у нас есть желание снова победить.
- Сейчас у команды трехматчевая выигрышная серия, в которой забито 8 голов и не пропущено ни одного. Влияет ли это на команду и если влияет, то как именно?
- Это, как я уже говорил, команда начинает все больше и больше играть вместе, подсказывать друг другу. Было много новых футболистов, они начинают понимать друг друга и хорошо выполнять работу вместе.
- По сравнению с первым матчем против "Металлурга", у них изменился тренерский штаб. Какой игры на этот раз ожидаете от этого соперника?
- В первом круге "Металлург" демонстрировал желание играть агрессивно, думаю, что сейчас они также будут стремиться это делать. Ожидаю, что соперник будет агрессивно прессинговать и демонстрировать свою скорость и темп, играя в атакующий футбол.
- Ярко и результативно себя проявлял в предыдущих матчах Ари, стал игроком стартового состава Голден. Но они из более теплых стран. Не боитесь, что украинское похолодание повлияет на качество их игры?
- Не боюсь того, что похолодание может повлиять на Ари или Голдена. Они наденут меньше одежды, чем украинские футболисты. Такие условия являются комфортными для них.
- Последний новичок команды Гаджиев тренировался уже в общей группе. Как оцениваете его состояние, готов ли он, чтобы попасть в заявку на матч?
- Нет, Рамик только несколько дней тренируется. Он долго был травмирован. Мы спокойно его подготовим. Гаджиев уже демонстрировал несколько раз свои лучшие качества, но по физическому состоянию мы еще должны с ним доработать, - рассказал ван Леувен.
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