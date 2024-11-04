Ван Леувен: У нас был опыт победы над Металлургом, поэтому есть желание снова победить

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о подготовке к матчу против "Металлурга" в Первой лиге, который состоится сегодня в 14:00.

- Стало прохладнее в Украине. Как при таких условиях прошла подготовка к игре с "Металлургом"?

- Прекрасно прошла подготовка. Стало прохладнее, то шапки надели и все хорошо. Солнце светит, поле в хорошем состоянии, все условия для того, чтобы мы качественно готовились.

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- Именно против "Металлурга" вы одержали первую победу во главе "Металлиста 1925". Приятные воспоминания о том поединке?

- Любой поединок мне нравится, когда я вижу, что команда растет, что ребята все больше и больше играют вместе, демонстрируют свои сильные качества - такие вещи мне приятны. Да, у нас был опыт победы против запорожского "Металлурга", поэтому у нас есть желание снова победить.

- Сейчас у команды трехматчевая выигрышная серия, в которой забито 8 голов и не пропущено ни одного. Влияет ли это на команду и если влияет, то как именно?

- Это, как я уже говорил, команда начинает все больше и больше играть вместе, подсказывать друг другу. Было много новых футболистов, они начинают понимать друг друга и хорошо выполнять работу вместе.

- По сравнению с первым матчем против "Металлурга", у них изменился тренерский штаб. Какой игры на этот раз ожидаете от этого соперника?

- В первом круге "Металлург" демонстрировал желание играть агрессивно, думаю, что сейчас они также будут стремиться это делать. Ожидаю, что соперник будет агрессивно прессинговать и демонстрировать свою скорость и темп, играя в атакующий футбол.

- Ярко и результативно себя проявлял в предыдущих матчах Ари, стал игроком стартового состава Голден. Но они из более теплых стран. Не боитесь, что украинское похолодание повлияет на качество их игры?

- Не боюсь того, что похолодание может повлиять на Ари или Голдена. Они наденут меньше одежды, чем украинские футболисты. Такие условия являются комфортными для них.

- Последний новичок команды Гаджиев тренировался уже в общей группе. Как оцениваете его состояние, готов ли он, чтобы попасть в заявку на матч?

- Нет, Рамик только несколько дней тренируется. Он долго был травмирован. Мы спокойно его подготовим. Гаджиев уже демонстрировал несколько раз свои лучшие качества, но по физическому состоянию мы еще должны с ним доработать, - рассказал ван Леувен.