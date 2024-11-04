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Первая лига. Кремень – ЮКСА 0:1. Замена Чирикала сработала

Первая лига

Стартовая игра понедельника

Первая лига. Кремень – ЮКСА 0:1. Замена Чирикала сработала

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Игоря Климовского замыкают турнирную таблицу, пропустив больше всех голов и потерпев больше всех поражений. "Кремень" два предыдущих домашних матча проиграл. ЮКСА имела возможность в случае победы приблизиться к дуэту лидеров. ЮКСА не побеждала в чемпионате на протяжении 4-х игр: 2 ничьих и 2 поражения.

Уже на 13-й минуте Рамон мог открывать счет, но его удар в верхнем углу парировал Матус. Гости доминировали, но не могли довести свои атаки до логического завершения. Подопечные Климовского держались, хотя им было непросто сдерживать давление соперника. Первый тайм завершился без голов. Это хороший результат для коллектива из Кременчуга.

В середине второго тайма "Кремень" неожиданно мог выйти вперед, но Трофимюк попал в штангу. Крестоносцы всеми силами атаковали, но забить не могли. Следует отметить надежную игру Артема Матуса. На 86-й минуте гости добились своего. После подачи с углового Венди головой переправил мяч в угол – 0:1. В итоге, сверхважная победа ЮКСА.

Первая лига. Группа Б. 15-й тур

"Кремень" - ЮКСА 0:1

Голы: Венди (86)

"Кремень": Матус - Паламарчук, Пастернак, Сабиев, Аркуша, Боровский, Панчишин, Жданович, Прокопчук, Молько, Трофимюк

ЮКСА: Федотов – Махнев, Селин, Ювхимец, Дедяев, Казаков, Гоуларт, Евдокимов, Рамон, Харченко, Дебелко

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