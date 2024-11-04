Первая лига. Металлист 1925 – Металлург 2:0. И снова героем стал Ари Моура

"Металлист 1925" в прошлом туре одержал победу над "Диназом" и поднялся на четвертое место. Подопечные Патрика ван Леувена три игры не пропускали. Запорожцы в среду обыграли "Кремень". Это была вторая подряд победа "Металлурга" со счетом 1:0.

В первой половине встречи прогнозируемо играли первым номером подопечные Патрика ван Леувена. Однако запорожцы достаточно качественно оборонялись. Также стоит отметить Назара Байду, игравшего максимально уверенно. В конце первого тайма шикарно метров с 30-ти пробивал Кравец, но в прыжке его удар парировал голкипер. На перерыв соперники ушли без голов. "Металлург" Ильи Близнюка умеет обороняться, а вот с атакой все же ощущаются проблемы.

После перерыва характер игры не изменился. Харьковчане продолжили играть первым номером. Однако существенных проблем запорожцам подопечные Патрика ван Леувена не создавали. На 68-й минуте действительно повезло гостям, когда Чурко попал в штангу. На 70-й минуте харьковчане все же забили. Ари Моура из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0. Бразилец забивает в пятом матче подряд. На 84-й минуте все тот же Моура снял все вопросы о победителе – 2:0. В итоге победа "Металлиста 1925".

Первая лига. Группа Б. 15-й тур

"Металлист 1925" - "Металлург" 2:0

Голы: Ари Моура (70, 84)

"Металлист 1925": Варакута – Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Чурко, Калитвинцев, Борячук, Сидоров

"Металлург": Байда - Товкач, Клименко, Костюченко, Козлов, Крапивный, Близниченко, Фальковский, Бандурин, Близнюк, Борисенко