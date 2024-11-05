"Есть прогресс у всей команды". Ван Леувен доволен результатами Металлиста 1925

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен поделился мыслями после победы своей команды над запорожским "Металлургом" (2:0) в матче 15-го тура Первой лиги.

- Хочу сказать, что игра проходила по нашему плану. Конечно, хотелось забить побыстрее. Наша команда стремилась играть в комбинационный футбол, использовать свободные зоны, между линиями соперника и за их спинами. Имели несколько возможностей в первом тайме, где должны были забивать, хорошие были удары, должны были замыкать навесы на дальнюю штангу, мы над этим работаем, но не отличились.

В перерыве сказал игрокам, что надо продолжать так играть, немножко темп повысить и где-то упростить игру в завершающей фазе, у ворот соперника. Игроки должны были выполнять кроссы и это дало нам возможность создавать свои моменты, тот же второй гол Ари Моуры. Хорошо вошел в игру Раймонд Овусу и создал немало проблем для защиты соперника. Игра на поле показала, что мы должны были сегодня победить.

- Насколько Ари Моура в его нынешней форме важен для команды?

- Важен каждый игрок. Ари обладает присущими только ему качествами, это не только подготовить кросс или отдать пас, он чувствует и знает, как использовать моменты у ворот соперника.

- Довольны ли вы прогрессом своей команды, ведь это четвертая победа подряд и что еще хотите увидеть от них?

- Они, с первого дня как я возглавил команду, демонстрировали желание прогрессировать. Много работают на тренировках, как над командными действиями, так и над улучшением личных качеств, я это вижу. Есть прогресс у всей команды, так и определенных игроков, особенно молодых. Я доволен прогрессом команды и последние матчи это демонстрируют. Играем на ноль, стала стабильная линия защиты, меньше теряют мяч и отдают его сопернику. Наши защитники мало фолят и зарабатывают стандартных положений у наших ворот, а еще недавно для нас это было проблемой и мы пропускали голы, - сказал ван Леувен.