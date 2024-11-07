Сверхважная игра в Борисполе. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра сыграют два матча шестнадцатого тура группы Б Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, от которых ожидаем ряда эмоций.

Группа Б

"Кремень" - "Полтава"

08.11.2024.12:00. "Юность". Горишние Плавни

Главный аутсайдер группы в дерби Полтавщины примет вторую команду. Похоже, что в этом матче нет особой интриги, но не стоит недооценивать коллектив из Кременчуга. "Кремень" проиграл шестой матч подряд, но смог навязать борьбу ЮКСА – 0:1. Это был один из лучших матчей "Кремня" за последнее время. В турнирной таблице для молодой команды все очень плохо, но прогресс в игре ощущается. "Полтава" в прошлом туре уступила "Кудровке" и впервые со второго тура в группе Б сменился лидер. Теперь у двух по 25 очков. Подвел "Полтаву" опытный Щербак, не сдержавший эмоций и получивший заслуженную красную. Игра первого круга завершилась победой "Полтавы" – 4:2. Смогут ли на этот раз подопечные Климовского создать конкуренцию фавориту?

"Виктория" - "Металлист 1925"

08.11.2024. 13:00. "Колос". Борисполь

Безусловно, это – центральный матч всего тура. Переоценить важность этого противостояния невозможно. "Металлист 1925" опережает сумчан на четыре очка и в случае победы гарантирует себе топ-4. "Виктории" уже некуда отступать и ее устроит только победа. Неделю назад подопечные Бессмертного в меньшинстве на 90-й минуте пропустили и проиграли "Мариуполю". Непросто было сумчанам после кубкового матча. К тому же, весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве. "Металлист 1925" благодаря дублю Ари Моура после перерыва дожал "Металлург" – 2:0. Это была четвертая победа подряд "Металлиста 1925" без пропущенных мячей. В первом круге харьковчане дома победили 2:0. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.