Ковалец: Хочу научить Подолье показывать качественный футбол

Главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец рассказал о своем назначении в хмельницком клубе.

"После матча "Прикарпатье" - "Подолье", когда в отставку подал Виталий Костышин, я встретился с мэром Хмельницкого Александром Сергеевичем Симчишиным. Во время разговора мы пришли к согласию о том, что я готов стать главным тренером "Подолья".

Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Сейчас можно ставить самые высокие задачи, но надо понимать, что первоочередная цель - построить команду хорошего уровня и пытаться показывать качественный футбол", - сказал Ковалец для издания Український футбол.