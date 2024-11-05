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Ковалец: Хочу научить Подолье показывать качественный футбол
Новый тренер команды ставит самые высокие задачи
Фото: ФК Поділля
Главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец рассказал о своем назначении в хмельницком клубе.
"После матча "Прикарпатье" - "Подолье", когда в отставку подал Виталий Костышин, я встретился с мэром Хмельницкого Александром Сергеевичем Симчишиным. Во время разговора мы пришли к согласию о том, что я готов стать главным тренером "Подолья".
Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Сейчас можно ставить самые высокие задачи, но надо понимать, что первоочередная цель - построить команду хорошего уровня и пытаться показывать качественный футбол", - сказал Ковалец для издания Український футбол.
"Подолье" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги группы А, имея в своем активе 8 баллов.
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