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Ковалец: Хочу научить Подолье показывать качественный футбол

Первая лига

Новый тренер команды ставит самые высокие задачи

Ковалец: Хочу научить Подолье показывать качественный футбол

Фото: ФК Поділля

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Главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец рассказал о своем назначении в хмельницком клубе.

"После матча "Прикарпатье" - "Подолье", когда в отставку подал Виталий Костышин, я встретился с мэром Хмельницкого Александром Сергеевичем Симчишиным. Во время разговора мы пришли к согласию о том, что я готов стать главным тренером "Подолья".

Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Сейчас можно ставить самые высокие задачи, но надо понимать, что первоочередная цель - построить команду хорошего уровня и пытаться показывать качественный футбол", - сказал Ковалец для издания Український футбол.

"Подолье" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги группы А, имея в своем активе 8 баллов.

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Сергей Ковалец Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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