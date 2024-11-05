Первая лига
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Украина футбольная. Новый выпуск передачи от 05.11.2024
Свежий выпуск программы ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 05.11.2024.
Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Первая лига: крупная победа "Эпицентра", "Виктория" проиграла после триумфа в Кубке;
- Бледная тень привычного "Агробизнеса", смена лидера в Группе Б;
- Заметные события Группы А Второй лиги, интеллект бывших вратарей.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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