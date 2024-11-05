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Украина футбольная. Новый выпуск передачи от 05.11.2024

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Свежий выпуск программы ПФЛ

Украина футбольная. Новый выпуск передачи от 05.11.2024

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

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Новый выпуск передачи от 05.11.2024.

Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Первая лига: крупная победа "Эпицентра", "Виктория" проиграла после триумфа в Кубке;
  • Бледная тень привычного "Агробизнеса", смена лидера в Группе Б;
  • Заметные события Группы А Второй лиги, интеллект бывших вратарей.

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Олег Федорчук ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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