Буковина будет принимать неуступчивый Металлист. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча 16-го тура Первой лиги сезона 2024/25. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний в группе А и Б.

Группа А

"Агробизнес" - "Нива"

09.11.2024. 12:00. "Юность". Волочиск

У коллектива Волочиска все еще есть существенный отрыв от конкурентов, но лидер группы А не может выиграть уже три матча подряд: ничья и два поражения. В прошлом туре подопечные Чижевского сыграли вничью с "Подольем" – 1:1. Стабильности по ходу матча футболистам "Агробизнеса" не хватало. "Нива" наконец-то впервые за восемь туров выиграла. Коллектив из Тернополя переиграл "Прикарпатье" 2:1, хотя легко подопечным Вирта не было. Таким образом, это дебютная победа Юрия Вирта в качестве тренера "Нивы". Если гости хотят еще побороться за топ-4, то их в Волочиске устроит только победа.

"Буковина" - "Металлист"

09.11.2024. 13:30. "Буковина". Черновцы

Обе команды прошлый тур пропускали, поэтому было много времени для подготовки. Это будет противостояние третьей и четвертой команд группы А, которых отделяет всего одно очко. В случае победы харьковчане могут подняться на третье место и для них это существенное достижение. Игра первого круга между этими соперниками завершилась минимальной победой "Буковины". Ожидаем, что легко хозяевам не будет, ведь харьковчане в последнее время радуют своими результатами и игрой. В Кубке Украины коллектив из Черновцов минимально обыграл "Пробий" и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал.

Группа Б

"Диназ" - ЮКСА

09.11.2024.13:00. "Диназ". Демидов

"Диназ" прошлый тур пропускал и, наверное, эта пауза пошла вышгородцам на пользу. Подопечные Рябоконя в осенней части сезона играют нестабильно. Вышгородцы два предыдущих матча проиграли и не забивали. А перед этой неудачной серией обыграли "Полтаву". ЮКСА в понедельник наконец-то победила и сократила отставание от дуэта лидеров. Три очка подопечным Чирикала на 86-й минуте принес Венди, появившийся на поле во второй половине встречи. В первом круге "крестоносцы" разгромили "Диназ" – 5:0. Однако на этот раз все же ожидаем более конкурентной борьбы.