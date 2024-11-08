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Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кремень - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

"Кремень" не может одержать победу в течение шесть матчей подряд. Подопечные Игоря Климовского идут на последней строчке в таблице группы Б, имея в своем активе 4 пункта.

СК "Полтава" демонстрирует посредственные результаты и располагается на 2-м месте, набрав 25 очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Б. 16-й тур
8 ноября 2024 год
"Кремень" 12:00 СК "Полтава"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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