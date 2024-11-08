Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Кремень" не может одержать победу в течение шесть матчей подряд. Подопечные Игоря Климовского идут на последней строчке в таблице группы Б, имея в своем активе 4 пункта.

СК "Полтава" демонстрирует посредственные результаты и располагается на 2-м месте, набрав 25 очков.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Б. 16-й тур

8 ноября 2024 год

"Кремень" 12:00 СК "Полтава"

Видеотрансляция - DiviSport