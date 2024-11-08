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Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
"Кремень" не может одержать победу в течение шесть матчей подряд. Подопечные Игоря Климовского идут на последней строчке в таблице группы Б, имея в своем активе 4 пункта.
СК "Полтава" демонстрирует посредственные результаты и располагается на 2-м месте, набрав 25 очков.
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Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.
Первая лига. Группа Б. 16-й тур
8 ноября 2024 год
"Кремень" 12:00 СК "Полтава"
Видеотрансляция - DiviSport
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