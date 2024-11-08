Виктория - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Виктория" на своем поле примет "Металлист 1925" в рамках 16-го тура группы Б Первой лиги.

Сумской клуб с 19 очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице. Харьковчане идут на 4-й строчке, имея в своем активе 23 пункта.

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Поединок между командами начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Б. 16-й тур

8 ноября 2024 год

"Виктория" 13:00 "Металлист 1925"

Видеотрансляция - DiviSport