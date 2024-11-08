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Виктория - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Металлист 1925: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" на своем поле примет "Металлист 1925" в рамках 16-го тура группы Б Первой лиги.
Сумской клуб с 19 очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице. Харьковчане идут на 4-й строчке, имея в своем активе 23 пункта.
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Поединок между командами начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.
Первая лига. Группа Б. 16-й тур
8 ноября 2024 год
"Виктория" 13:00 "Металлист 1925"
Видеотрансляция - DiviSport
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