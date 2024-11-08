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Первая лига. Кремень – Полтава 0:0. Сенсация в Горишних Плавнях

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Кремень – Полтава 0:0. Сенсация в Горишних Плавнях

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч аутсайдера и одного из лидеров группы. "Кремень" с начала чемпионата одержал лишь одну победу и замыкает турнирную таблицу. "Полтава" неделю назад уступила "Кудровке" и потеряла единоличное лидерство. К тому же, сегодня из-за дисквалификации не смог сыграть Щербак.

Ожидалось, что уже с первых минут "Полтава" станет доминировать. Однако не так произошло, как думалось. Подопечные Климовского ничего не давали создать второй команде группы Б. Гости имели существенные проблемы с позиционным футболом. Сложно было не уснуть при просмотре футбола такого низкого качества. На перерыв соперники ушли без голов.

После перерыва футболисты "Кремня" начали играть даже смелее. К сожалению, моментов не было... "Полтава" не была похожа сама на себя. Во второй половине тайма гости прибавили в активности, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. На 84-й минуте после подачи со штрафного пробивал Марусич, но его удар парировал Матус. Вот это по-настоящему было опасно. Матч так и завершился без голов. "Полтава" теряет сверхважные очки.

"Кремень" - "Полтава" 0:0

"Кремень": Матус - Паламарчук, Пастернак, Сабиев, Аркуша, Боровский, Дыхтярук, Панчишин, Рокотянский, Молько, Трофимюк

"Полтава": Варцаба - Савенков, Подлепич, Мисюра, Бужин, Даниленко, Плахтырь, Перебора, Марусич, Вивдич, Стрельцов

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