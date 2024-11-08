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Первая лига. Виктория – Металлист 1925 0:1. Харьковчане уже на втором месте
Максимально ответственная игра
Фото: ФК Металіст 1925
В Борисполе сыграли самый ожидаемый матч 16-го тура Первой лиги. Это был матч соседей по турнирной таблице, борющихся за выход в чемпионскую группу. Только победа сегодня позволяла сумчанам остаться в борьбе за топ-4. "Металлист 1925" к этому туру не пропускал в течение 397 минут.
Уже в дебюте встречи после прострела Кравца в одно касание переправил мяч в дальний угол Бугай, но у него зафиксировали положение вне игры. Интереснее в начале встречи играли гости. Индивидуальное мастерство игроков "Металлиста 1925" все же сказывалось. Следует также отдать должное сумчанам, пытавшимся при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. На 29-й минуте в ближний угол пробивал Кныш, но его удар парировал Варакута. Во второй половине тайма подопечные Бессмертного перехватили инициативу. Нулевая ничья – итог первого тайма.
На 58-й минуте после шикарной передачи Юрченко из пределов штрафной в дальний угол пробил Борячук – 0:1. По счету гости играли максимально уверенно, а вот у подопечных Бессмертного после перерыва ничего не получалось.На 89-й минуте мог сравнивать счет Шпиренок, но он пробил прямо в голкипера.
В итоге харьковчане поднимаются на второе место. Теперь у "Металлиста 1925" и "Полтавы" по 26 очков. "Виктория" усложняет себе жизнь.
"Виктория" - "Металлист 1925" 0:1
Голы: Борячук (58)
"Виктория": Литвиненко – Корохов, Новотрясов, Ульянов, Кравчук, Сасовский, А. Рябый, Чеглов, Кныш, Паламар, Евпак
"Металлист 1925: Варакута - Капинус, Имереков, Снурницын, Мафвента, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Борячук, Бугай
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