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Ван Леувен: Перед нами предстанет хороший соперник. Виктория - это команда, желающая играть в футбол

Первая лига

Поединок скоро начнётся

Ван Леувен: Перед нами предстанет хороший соперник. Виктория - это команда, желающая играть в футбол

Металіст 1925

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Рулевой "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о подготовке команды к матчу против "Виктории" в 13-м туре Первой лиги.

"Наши футболисты уже несколько недель демонстрируют, что нужно работать каждый день. И не только футболисты, а все, кто работает в клубе, ежедневно отдают все от себя зависящее, чтобы команда становилась лучше.

После "Металлурга" дали возможность игрокам отдохнуть, но в то же время этот день использовали для тактической работы. Чтобы футболисты, восстанавливаясь, улучшали тактическую составляющую и готовились к матчу с "Викторией".

"Виктория" - это команда, желающая играть в футбол. Они демонстрируют хорошую игру, находятся в верхней части турнирной таблицы. Ожидаем, чтобы перед нами предстанет хороший соперник, к которому мы должны быть готовы на 100%", - сказал ван Леувен.

Напомним, "Металлист 1925" сыграет с "Викторией" сегодня, в 13:00.

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Бураков
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