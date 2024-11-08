Ван Леувен: Перед нами предстанет хороший соперник. Виктория - это команда, желающая играть в футбол

Рулевой "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о подготовке команды к матчу против "Виктории" в 13-м туре Первой лиги.

"Наши футболисты уже несколько недель демонстрируют, что нужно работать каждый день. И не только футболисты, а все, кто работает в клубе, ежедневно отдают все от себя зависящее, чтобы команда становилась лучше.

После "Металлурга" дали возможность игрокам отдохнуть, но в то же время этот день использовали для тактической работы. Чтобы футболисты, восстанавливаясь, улучшали тактическую составляющую и готовились к матчу с "Викторией".

"Виктория" - это команда, желающая играть в футбол. Они демонстрируют хорошую игру, находятся в верхней части турнирной таблицы. Ожидаем, чтобы перед нами предстанет хороший соперник, к которому мы должны быть готовы на 100%", - сказал ван Леувен.