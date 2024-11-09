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Шанс на единоличное лидерство для Кудровки. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Завершается тур
Фото: ФК Кудрівка
В воскресенье двумя матчами завершится 16-й тур Первой лиги сезона 2024/25. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний. Ожидаем непредсказуемых результатов.
Группа А
"Прикарпатье" - "Эпицентр"
10.11.2024. 12:00. "Рух". Ивано-Франковск
Противостояние второй и седьмой команд группы. "Эпицентр" в прошлом туре впервые за четыре игры победил. Подопечные Нагорняка не оставили шансов "Минаю" – 4:0. Стоит отметить Ивана Бендеру, забившего два мяча и сыгравшый один из своих лучших матчей. Эти три очка позволили "Эпицентру" гарантировать себе место в чемпионской группе. "Прикарпатье" неделю назад прервало серию из четырех матчей без поражений. Подопечные Олега Рыпана на выезде уступили "Ниве" - 1:2, хотя во втором тайме доминировали и имели шансы сравнять счет. Гости должны побеждать, если хотят остаться в борьбе за топ-4. Однако добиться максимального результата им будет непросто.
Группа Б
"Кудровка" - "Мариуполь"
10.11.2024. 13:00. "Ювилейный". Буча
Максимально ответственный матч для "Кудровки". В случае победы подопечные Баранова станут единоличными лидерами группы Б. В прошлом туре коллектив из Черниговской области обыграл "Полтаву". Приятно наблюдать за игрой "Кудровки". Команда играет солидно и уверенно. Приазовцы неделю назад неожиданно обыграли "Викторию". Три очка "Мариуполя" принес гол Ильи Зубкова. Отметим, что подопечные Красноперова второй тайм играли в большинстве. Если гости не победят, то они лишатся шансов на топ-4. Игра первого круга завершилась без голов.
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