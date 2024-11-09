Агробизнес - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер группы А не может выиграть три тура подряд: два поражения и ничья. Безусловно, коллектив из Волочиска переживает не лучшие времена, но отрыв существенный. Тернопольская "Нива" наконец-то прервала свою серию без побед. "Нива" впервые выиграла под руководством Вирта. В прошлом туре коллектив из Тернополя обыграл "Прикарпатье" - 2:1, хотя до игры команды осталось немало вопросов.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.