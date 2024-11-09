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Агробизнес - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Лидер группы А не может выиграть три тура подряд: два поражения и ничья. Безусловно, коллектив из Волочиска переживает не лучшие времена, но отрыв существенный. Тернопольская "Нива" наконец-то прервала свою серию без побед. "Нива" впервые выиграла под руководством Вирта. В прошлом туре коллектив из Тернополя обыграл "Прикарпатье" - 2:1, хотя до игры команды осталось немало вопросов.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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