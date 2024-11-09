Буковина - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Один из самых интригующих матчей 16 тура Первой лиги сыграют в Черновцах. Обе команды прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность качественно подготовиться к очному противостоянию. В случае победы харьковчане смогут подняться на третье место. Игра первого круга завершилась минимальной победой "Буковины". Однако на этот раз коллективу из Черновцов будет непросто.

Поединок начнется в 13.30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.