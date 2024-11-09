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Металлист - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФСК Буковина
Один из самых интригующих матчей 16 тура Первой лиги сыграют в Черновцах. Обе команды прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность качественно подготовиться к очному противостоянию. В случае победы харьковчане смогут подняться на третье место. Игра первого круга завершилась минимальной победой "Буковины". Однако на этот раз коллективу из Черновцов будет непросто.
Поединок начнется в 13.30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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