  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Диназ - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диназ - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Хозяев ожидает испытание, ведь будут играть против претендента на повышение в классе. Однако в последнее время игра ЮКСА не впечатляет. В прошлом туре подопечные Чирикала хоть и обыграли "Кремень", но сделали это не уверенно. Победный гол Венди забил на 86-й минуте. "Диназ" две предыдущие игры проиграл и не забивал.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Металлиста 1925: Мы боремся за то, чтобы быть в топ-четверке
yellow-arrow
Металлист - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Агробизнес - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости