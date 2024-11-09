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Диназ - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
Хозяев ожидает испытание, ведь будут играть против претендента на повышение в классе. Однако в последнее время игра ЮКСА не впечатляет. В прошлом туре подопечные Чирикала хоть и обыграли "Кремень", но сделали это не уверенно. Победный гол Венди забил на 86-й минуте. "Диназ" две предыдущие игры проиграл и не забивал.
Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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