Диназ - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хозяев ожидает испытание, ведь будут играть против претендента на повышение в классе. Однако в последнее время игра ЮКСА не впечатляет. В прошлом туре подопечные Чирикала хоть и обыграли "Кремень", но сделали это не уверенно. Победный гол Венди забил на 86-й минуте. "Диназ" две предыдущие игры проиграл и не забивал.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.