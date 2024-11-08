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Автобус лидера Первой лиги остановили и отправили в ТЦК вместе с игроками
Речь идет о СК Полтава
instagram.com/sc_poltava
Интересная история приключилась с игроками
Как сообщил журналист Игорь Бурбас сообщает, что когда "Полтава" ехала на матч, на клубном автобусе, то транспорт клуба был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.
По данным источника, повестки были выписаны всем пассажирам автобуса, а Денис Галенков был задержан для решения дел - система показывала, что он находится в розыске. Из-за этого игрок оказался вне заявки на вышеупомянутый матч.
Отметим, что на данный момент СК "Полтава" возглавляет турнирную таблицу Группы В Первой лиги Украины, набрав 26 очков в 14 матчах.
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