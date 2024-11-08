Автобус лидера Первой лиги остановили и отправили в ТЦК вместе с игроками

Интересная история приключилась с игроками СК "Полтава" перед матчем 15-го тура с "Кудровкой" (2:1), который состоялся 2 ноября.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас сообщает, что когда "Полтава" ехала на матч, на клубном автобусе, то транспорт клуба был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.

По данным источника, повестки были выписаны всем пассажирам автобуса, а Денис Галенков был задержан для решения дел - система показывала, что он находится в розыске. Из-за этого игрок оказался вне заявки на вышеупомянутый матч.

Отметим, что на данный момент СК "Полтава" возглавляет турнирную таблицу Группы В Первой лиги Украины, набрав 26 очков в 14 матчах.