Ракицкий может продолжить карьеру в Первой лиге

"Металлист 1925" рассматривает возможность подписания экс-защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого, сообщает Sport Arena.

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Напомним, что 35-летний защитник так и остается без клуба с лета после своего ухода из "Шахтера". Ранее была информация, что украинец может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

"Металлист 1925" занимает второе место в группе Б Первой лиги, набрав 26 очков.