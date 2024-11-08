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Ракицкий может продолжить карьеру в Первой лиге
Вариант подписания защитника рассматривает Металлист 1925
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Металлист 1925" рассматривает возможность подписания экс-защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого, сообщает Sport Arena.
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Напомним, что 35-летний защитник так и остается без клуба с лета после своего ухода из "Шахтера". Ранее была информация, что
"Металлист 1925" занимает второе место в группе Б Первой лиги, набрав 26 очков.
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 19:44
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