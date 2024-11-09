Борячук: Соревнуемся за то, чтобы занять первое место, как в нашей группе, так и в чемпионате

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук после матча против "Виктории" (1:0) рассказал о своих впечатлениях от этого поединка.

"Матч был действительно не простым. Футболисты "Виктории" были хорошо готовы физически, у них есть игроки с опытом. Они выглядели неплохо, создавали моменты, но забили мы. Действовали на поле, соблюдая собственную игровую концепцию, благодаря чему нам удалось победить. "Виктории" нужно было побеждать, чтобы попасть в топ-четверку. А мы в каждом матче стремимся выходить на футбольное поле и выигрывать".

"Так получилось, что мой гол оказался победным. Это хорошо, точно так же, как хорошо то, что команда победила, но нужно еще чаще использовать свои моменты и забивать. У нас были очень неплохие предпосылки, чтобы забивать больше одного гола. Что касается голевой комбинации, это была импровизация, но ощущение и уровень партнера, понимание футбола, дает возможность реализовать такие комбинации в игре”.

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“Сейчас я играю на позиции левого нападающего или вингера. Уже привык к этой позиции, тренер видит меня здесь. Сейчас должен выполнять больше дриблинга, больше бегать, чем когда играл в центре атаки. Здесь нужно двигаться и вперед, и назад. Мы прервали неудачную серию и сейчас продолжаем беспроигрышную и победную серию. Мы выполняем то, что от нас требует тренер, поэтому мы прогрессируем и эта работа приносит свои плоды. Мы соревнуемся за то, чтобы быть в топ-четверке, чтобы занять первое место, как в нашей группе, так и в целом в этом чемпионате”, – заявил форвард.

Андрей отличился трижды в последних пяти матчах.